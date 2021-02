Soldes : ces écouteurs Bluetooth Sennheiser vraiment pas chers sur Amazon

Ces écouteurs de type intra-auriculaire séduiront leurs futurs utilisateurs par leur poids léger qui est de seulement 18,1 grammes.

Les Sennheiser Momentum Free Special Edition disponibles dans un modèle rouge/noir disposent d'une batterie qui offrent jusqu'à 6 heures d'autonomie.

Parmi les fonctionnalités, on retrouvera une télécommande à trois boutons et un microphone de haute qualité intégrés au câble qui permettent de gérer les appels téléphoniques et les morceaux musicaux.

Grâce à sa compatibilité avec le Bluetooth 4.2, la paire d'écouteurs pourra être appairée avec un smartphone ou une tablette.