Nouvelle chute de prix sur Microsoft Surface Pro 7 pour les Soldes Amazon

Ce PC portable hybride alliant les atouts de ce dernier à ceux d’une tablette tactile grand écran est une réussite. Fonctionnant avec Windows 10, elle offre plusieurs configurations pour correspondre à vos besoins.

Véritable ultra portable et vraiment pratique à l’usage, vous allez pouvoir choisir entre différents processeurs Intel Core ainsi que sur la capacité de mémoire vive et sur la taille du SSD pour vous offrir la Surface Pro qui correspond le mieux à l’usage que vous en aurez.

Dans sa version de base proposée actuellement à 649 € chez le géant américain de la vente en ligne, vous disposerez d’un processeur Intel Core i3 avec 4 Go de RAM et d’un disque de 128 Go. Idéal pour rester connecter, travailler ou se détendre pendant vos déplacements, elle pourra vous accompagner partout.