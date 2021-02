Soldes Fnac : l'ultrabook ASUS Chromebook Flip C436 affiché à prix cassé 🔥

A l'intérieur, ses composants se chargeront de la fluidité des applications. Le processeur, un Intel Core i5-10210U, est cadencé à 1,6 Ghz et peut grimper jusqu'à 4,2 Ghz. Les 8 Go de RAM LPDDR3 accompagnent un disque dur SSD de 128 Go. Celui-ci permettra de stocker et d'accélérer le lancement des applications les plus importantes.

L'appareil fonctionne sous Chrome OS. Le système d'exploitation se veut intuitif, rendant le PC facile à prendre en main, même par des néophytes en informatique. D'ailleurs, le C436 est livré avec un abonnement de 12 mois à Google One, incluant ainsi 100 Go de stockage dans le cloud.