Soldes : les meilleures offres de la 3ème démarque chez Amazon et Cdiscount

Nous l'avons attendu patiemment, la troisième démarque est enfin là ! Après deux semaines de Soldes très intenses, qui auront vu les tarifs d'un nombre ahurissant de produits high-tech de prestige chuter de plusieurs dizaines d'euros, voire même plusieurs centaines d'euros sur les produits les plus chers comme les PC portables ou les télévisions connectées.

Cette troisième démarque est un nouveau coup porté aux prix avec des baisses supplémentaires sur les tarifs d'une large gamme d'appareils mais aussi de nouvelles offres tout simplement stupéfiantes sur des produits restés dans l'ombre durant ces quinze premiers jours et qui se dévoilent aujourd'hui pour votre plus grand plaisir et celui de votre porte-monnaie.

Quels sont les produits à surveiller en priorité durant cette troisième démarque ? On peut les distinguer en trois grandes familles qui seront particulièrement mises à l'honneur durant cette nouvelle semaine de promotions.

La première gamme à scruter de près est le PC Portable. On le sait, depuis la mise en place du premier confinement le télétravail est devenue une habitude pour de nombreux français. Cette nouvelle manière de travailler depuis chez soi est un vrai bouleversement et de nombreux salariés n'étaient tout simplement pas prêts à franchir le pas, notamment d'un point de vue matériel. En effet le PC portable de la maison était pour bon nombre d'utilisateurs trop vieux, voire obsolètes et trop peu puissant pour encaisser des heures de réunion par visioconférence ou l'envoi et la réception de dizaines de pièces jointes tout au long de la journée.

Si tel est votre cas, et vu que la crise sanitaire semble devoir nous accompagner pour encore de nombreux mois, l'achat d'un nouveau PC portable plus performant et plus endurant est un vrai investissement pour les prochaines années.

Pour ce faire des constructeurs comme Asus, Acer, HP, Dell ou encore Lenovo ont dévoilé ces derniers mois de nombreuses références alliant un design toujours plus léger mais aussi un vrai bond de performances avec des composants de dernière génération pour vous permettre de travailler confortablement mais aussi de jouer, de naviguer sur le web et de communiquer avec vos proches le reste du temps. La plupart de ces PC portables bénéficie dès à présent de réductions de premier plan pour vous permettre de vous équiper du meilleur matériel au meilleur prix.

Autre conséquence de la pandémie de Covid-19, nous passons davantage de temps devant la télévision. Depuis un an nous naviguons entre confinement et couvre-feu et nos soirées se déroulent désormais à la maison, seul ou en famille et la TV est devenue notre rendez-vous du soir, pour regarder les chaines traditionnelles mais aussi les milliers de films et séries disponibles sur les plateformes de streaming. Oui, vous avez l'embarras du choix entre les programmes diffusés sur Netflix, Amazon Prime Video et désormais Disney+, Salto ou encore myCanal.

Pourquoi profiter de ces formidables fictions sur un écran aussi petit que celui de votre smartphone ou même de votre PC? Grâce à une TV connectée vous pouvez accéder à l'ensemble de ses catalogues richement garnis depuis votre écran 55, 65 et même 75 pouces. Désormais ces téléviseurs sont munis d'un écran 4K, pour des images toujours plus riches en détails mais aussi de la norme HDR, qui offre une luminosité plus poussée pour des images plus profondes avec un contraste saisissant.

Sony, Samsung, LG ou encore Philips et TCL vous proposent leurs tous derniers appareils, LED et même OLED à des prix particulièrement intéressants, d'autant plus durant cette troisième démarque qui vous propose quelques dizaines d'euros supplémentaires d'économies sur le montant de votre commande.

Enfin comment ne pas aborder la troisième démarque sans parler des smartphones. Les téléphones sont désormais indissociables de notre vie quotidienne, avec de nombreux services tout simplement indispensables comme la navigation, la messagerie instantanée ou encore les réseaux sociaux.

Cette année, Apple, Samsung et Huawei ont sorti leurs traditionnels nouveaux modèles mais des constructeurs comme Xiaomi, OnePlus ou encore Sony ont également dévoilé de nombreuses nouveautés qui se retrouvent aujourd'hui plus accessibles que jamais. Venez découvrir ces appareils de très grande qualité, toujours plus beaux, plus fins et plus puissants pour sublimer vos photos, jouer à des jeux 3D ou encore télécharger vos contenus sur le web en 4G et même en 5G à des débits stratosphériques.