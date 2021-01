JBL, Razer, Huawei, Jabra : TOP 4 des écouteurs sans fil en solde sur Amazon

En plus de bénéficier d'un appairage simple et rapide, les Freebuds 3i s'adaptent à leur tour à l'oreille de leur porteur grâce à leur conception intra-auriculaire ergonomique. Avec une seule charge, vous pourrez écouter de la musique pendant plus de 3 heures. En passant par le boîtier de charge compris, comptez sur plus de 14 heures d'autonomie.