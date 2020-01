Soldes Cdiscount sur le pack Corsair : Clavier K55 + Casque VOID Pro + Souris Harpoon + Tapis de souris à moins de 100€

Moins de 100 € pour un équipement de gaming complet

Le contenu du pack

Le pack Corsair spécial gaming comprend tout ce dont vous avez besoin pour jouer aux jeux vidéo dans de bonnes conditions. Ainsi, si vous souhaitez vous offrir votre première panoplie du parfait gamer ou que plusieurs de vos accessoires méritent d'être remplacés, la réduction sur ce pack complet qui contient le clavier K55, le casque VOID Pro, la souris Harpoon et son tapis tombe à point nommé. Tout cet attirail coûtant habituellement plus de 189 €, c'est une très belle économie de 90 € que vous pourrez faire en investissant aujourd'hui dans ce lot d'accessoires Corsair.Comme l'offre est particulièrement intéressante, nous vous conseillons de ne pas trop tarder si vous souhaitez vous procurer le pack de gaming Corsair. En effet, les commandes se bousculent actuellement sur le site de Cdiscount.Regardons donc de plus près ce que nous réserve ce pack dédié au gaming de la marque Corsair. Le clavier de gaming K55 tout d'abord, est un appareil à membrane, donc parfaitement silencieux, qui vous permettra de jouer partout sans déranger votre entourage. Ainsi, il peut également être un bon outil de travail. Moderne et pratique, il comporte un rétroéclairage RGB. Notez qu'il s'utilise avec Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8 et Windows 10.Passons à présent au casque Corsair. Pesant 380 g pour une largeur de 23 cm, ce casque filaire pour gamer à la jolie couleur rouge s'adaptera à tous vos appareils et à toutes les situations. Prévu pour le jeu, vous êtes assuré de son confort et de la qualité de son système audio qui intègre la technologie du son surround.La souris est un mulot Harpoon RGB PRO FPS/M de 85 g qui saura se montrer ultra réactif. Son ergonomie étudiée en fait un excellent basique pour tous les joueurs passionnés. Pour que la souris se déplace avec le plus d'aisance possible, Corsair a inclus, dans ce pack gaming, le tapis de souris en caoutchouc et tissu d'une épaisseur de 3 cm.Pour bénéficier de ce bon plan gaming, c'est sur le site de Cdiscount que ça se passe !