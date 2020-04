B&You lance son forfait mobile 80Go à moins de 15€/mois

Un forfait mobile sans engagement

Alors que Sosh a mis à disposition son forfait 80 Go à 14,99€/mois , Bouygues Telecom fait mieux en soumettant une offre similaire pour un euro de moins ; soit à 13,99€/mois. Nous noterons que cette offre est équivalente à celle de son forfait 75 Go proposée il y a quelques jours Trois autres séries spéciales B&You sont également suggérées par l'opérateur, à savoir : un forfait 100 Mo à 4,99 euros par mois, un forfait mensuel 60 Go à 11,99 euros et un forfait 100 Go à 15,99€/mois.Jusqu'au dimanche 3 mai 2020, les nouveaux clients Bouygues Telecom auront donc la possibilité de souscrire à ce forfait à 13,99 euros par mois.Le forfait en question vous permet de disposer surtout d'un internet mobile avec une enveloppe de 80 Go de data en 4G en France métropolitaine (dont 10 Go utilisables en Europe/DOM) et des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Pour la souscription de ce forfait, le nouveau client pourra tester gratuitement Spotify Premium pendant une durée de 3 mois.Enfin, l'opérateur vous prélèvera la somme de 10 euros pour l'envoi de la carte SIM et vous conservez gratuitement votre numéro de mobile actuel.