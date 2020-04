Forfait mobile : Sosh lance un forfait 80 Go à 14,99€/mois... à vie !

Un forfait qui n'évoluera pas !

Que contient le forfait Sosh à 14,99€ ?

En cette période de confinement, les opérateurs téléphoniques dégainent, l'un après l'autre, leurs offres promotionnelles pour attirer de nouveaux clients. C'est le cas de Bouygues Telecom et de son forfait 75 Go ou encore de RED by SFR et de son forfait 60 Go Cette fois-ci, c'est Sosh qui réplique en proposant une offre avec 80 Go de data pour 14,99 euros par mois, sans engagement. Ce tarif n'évoluera pas au-delà d'un an. Plutôt intéressant, non ?!Jusqu'au lundi 27 avril 2020 à 9 heures précises, les nouveaux clients Sosh auront donc le choix de souscrire à ce forfait à 14,99 euros par mois.Le forfait en question comprend des appels et SMS/MMS illimités en France et d'un internet mobile de 80 Go depuis la France métropolitaine.Lorsque vous voyagez en Europe/DOM, vous profitez des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France. Vous profitez de vos 8 Go d'internet mobile comme si vous étiez en France (débit réduit au-delà).Concernant la carte SIM, Sosh vous prélèvera la somme de 10 euros et vous conservez gratuitement votre numéro de mobile actuel.