Forfait mobile : tout savoir sur le forfait sans engagement RED 60 Go

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

Comparatif : découvrez notre comparatif des : découvrez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en 2020

Un forfait mobile en promotion et sans engagement

Que contient le forfait de RED by SFR ?

Jusqu'au mardi 14 avril 2020 inclus, RED by SFR vous invite à souscrire à son forfait mobile 60 Go.Au lieu de payer 15 euros par mois, le forfait en question passe à 12 euros par mois. Vous faites alors une économie de 36 euros sur une période de 12 mois.Pour information, il s'agit d'un forfait mobile sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an.Passons désormais au contenu de ce forfait.Grâce au forfait de 12 euros par mois, le nouveau client disposera surtout d'un internet mobile avec une enveloppe de 60 Go de data en 4G en France métropolitaine (dont 8 Go d'internet depuis l'Union Européenne et les DOM) et des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.Pour la souscription de ce forfait, le service SFR TV est inclus. Vous pourrez ainsi accéder à toutes les chaînes et bouquets TV depuis une application sur smartphone.Concernant la carte SIM (qui sera envoyée par courrier postal), l'opérateur RED by SFR prélèvera la somme de 10 euros et donne la possibilité de conserver le numéro de mobile actuel.