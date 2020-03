Offre exclusive Microsoft : bénéficiez de 15% de réduction sur Surface Laptop 3 256 Go

Surface Laptop 3 : un appareil qui vous ressemble

L'ultraportable par excellence

Il est temps de nous tourner vers le site de Microsoft pour découvrir toutes les modalités concernant cette bonne affaire. La livraison standard à domicile est bien évidemment gratuite, tout comme les retours si jamais l'appareil est défectueux. Le constructeur américain vous permet de configurer vous-même votre machine. Cependant, nous allons uniquement nous tourner vers les versions équipées d'un processeur Intel Core i7 épaulé par 16 Go de RAM et 256 Go d'espace libre. Des exemplaires moins onéreux et pourvus d'un Intel Core i5 sont également proposés à la vente.Avant de détailler les caractéristiques techniques du Surface Laptop 3, évoquons les nombreux choix offerts au niveau des couleurs de votre ordinateur. Pas moins de 4 coloris sont disponibles : sable (métal) bleu cobalt (alcantara) , et Platine (métal) . À vous de choisir celle qui vous convient. Dans tous les cas, le prix ne changera pas puisque vous pourrez toujours économiser jusqu'à 397,35€. Parmi les tailles de l'écran, Microsoft propose du 13,5 pouces et du 15 pouces.Ce Surface Laptop 3 est idéal pour réaliser plusieurs tâches simultanément. Parmi ses qualités indéniables, soulignons son autonomie importante d'environ 11h30 en une seule charge ou encore sa partie sonore de grande qualité. Dans l'ensemble, les performances vous permettront de lancer des logiciels gourmands en ressources et d'apprécier quelques jeux vidéo plus ou moins récents. Cependant, faites attention à ne pas trop surcharger votre ordinateur puisqu'il possède uniquement 256 Go de mémoire interne.Bref, le Microsoft Surface Laptop 3 est absolument parfait pour un usage professionnel. Il parviendra à réaliser des tâches complexes rapidement grâce à sa configuration robuste. Son design est aussi à la fois sobre et réussi. Enfin, n'oubliez pas que vous avez de nombreux choix en terme de personnalisation, en particulier au niveau des coloris.