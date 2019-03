⚡️ Bon plan : Microsoft Surface Pro 6 128 Go à 908,65€ au lieu de 1069€

160€ d'économies sur la Surface Pro 6

Surface Pro 6 : la meilleure Surface jamais créée

Après deux ans de bons et loyaux services, la Surface Pro de 2017 laisse sa place à la succession. Très similaire à son aînée, la Surface Pro 6 de Microsoft fait ainsi son apparition sur le marché.Commercialisé à 1069€, le modèle Core i5 avec 128 Go de SSD et 8 Go de RAM voit déjà son prix baisser. Microsoft pratique en effet (pour une durée limitée) une ristourne de 160,35€ sur sa boutique en ligne. La tablette hybride passe ainsi sous la barre psychologique des 1000€ pour atteindre le prix plus doux deSi elle est identique visuellement au modèle de 2019, la Surface Pro 6 gomme pourtant son plus gros défaut : l'autonomie moyenne. Grâce à son processeur Intel Core de 8ème génération, cette tablette hybride mêleMais ce n'est pas son seul atout. La Surface Pro 6 est dotée d'un superbe écran PixelSense de 12.3" avec une très haute définition de 2736 x 1824 px. Il rend admirablement les couleurs tout en offrant une luminosité très élevée. Laest donc la machine idéale pour les personnes qui veulent un appareil taillé pour la productivité ou le multimédia.