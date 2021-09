Bon plan French Days Amazon : excellent prix sur la balance connectée Withings Body+

Considérée comme étant la première balance connectée créée par Whithings, la Body+ permet d'obtenir le poids, les tendances, l'IMC, la composition corporelle complète et bien plus encore.

D'un poids de 2 kilos environ, le pèse-personne dispose d'une reconnaissance personnalisée pour 8 utilisateurs qui peuvent se peser et accéder à leur historique de poids.

Compatible avec le Wifi et le Bluetooth, la Whithings Body+ peut se synchroniser avec une Apple Watch et plus de 100 applications de santé et de remise en forme comme Apple Health, Fitbit et Google Fit.