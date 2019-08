🔥 Equipez votre nouvelle Switch d'une manette filaire Link à 19,99€ au lieu de 24,99€ chez Fnac

Manette filaire Switch Link en promo chez Fnac

Retour dans le passé

Ce bon plan nous vient tout droit de chez la Fnac . Vous pourrez choisir de retirer votre commande en magasin ou bien de la recevoir à votre domicile. Choisissez la méthode qui vous conviendra car quel que soit votre choix, ce sera gratuit (sauf si vous optez pour une livraison dans un point relais) ! Pour recevoir l'article en un jour ouvré, vous devrez être abonné au service Fnac+ (essai de 30 jours puis 49€/an). Enfin, sachez que cette promotion est valable jusqu'au 29 septembre prochain à minuit.Cetteest uniquement compatible avec la Nintendo Switch . Contrairement au contrôleur Pro, ce modèle est filaire. Le câble est tout de même assez long puisque sa longueur est d'environ 3,5 mètres. Vous pourrez donc rester à bonne distance de votre téléviseur. En plus de son design inspiré de la licence, cette manette propose un stick personnalisable et détachable. Ce n'est pas la seule particularité de ce périphérique qui devrait plaire aux fans de la marque japonaise.En effet, cettepour Nintendo Switch est directement inspirée de celle de la GameCube. La disposition des boutons est similaire et son usage a été spécialement pensé pour jouer à. Si vous avez déjà passé des heures sur ce jeu de combat exceptionnel, préparez-vous à le redécouvrir grâce à cet article. Les contrôles seront plus précis qu'avec les Joy-Con de la console et les habitués de la licence retrouveront leurs marques.Laest un objet idéal pour les fans dequi apprécient particulièrement. Si vous avez passé des nuits blanches sur le second opus sorti sur GameCube en 2002, vous retrouverez vos habitudes très rapidement. En plus de jouer la carte de la nostalgie, cette manette est aussi incroyablement ergonomique tout en profitant d'un design très réussi.