🔥 Xiaomi Mi 9T 64 Go à 299€ au lieu de 329,99€

Un très bon smartphone sous la barre des 300 euros

Les caractéristiques du Xiaomi Mi 9T

Il faudra donc vous vendre sur la plateforme eBay pour vous procurer le Xiaomi Mi 9T dans sa version 64 Go au prix de 299,99 euros ; soit 30 euros de remise par rapport à d'autres revendeurs.Le vendeur du produit est xiaomifrancestore. Ce dernier, basé à Garges les Gonesse (France), possède 98,4% d'évaluations positives. La livraison du produit se fait gratuitement et il faut compter entre 4 et 5 jours pour la réception du colis.Commercialisé en France depuis juin 2019, le Mi 9T est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6.39 pouces (avec une définition de 2340 x 1080), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 730, de 6 Go de RAM, de 64 Go d'espace de stockage, d'une caméra avant de 20 MP, d'une triple caméra arrière de 48 MP + 8 MP + 13 MP et du système d'exploitation Android.En ce qui concerne la batterie, celle-ci dispose d'une capacité de 4000 mAh.Pour en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Xiaomi Mi 9T Pour profiter de ce bon tarif pour le Mi 9T, il faudra cliquer sur le bouton ci-dessus.