🔥 Casque Sony WH 1000XM3 en promotion à 245,99€

Plus d'un an après sa sortie, le Sony WH 1000XM3 est en promo sur eBay

Tout ce qu'il faut savoir sur le casque Sony WH 1000XM3

C'est donc le site eBay qui propose cette promotion dans la limite des stocks disponibles. À l'heure où l'on écrit ces lignes, plus de 59% des stocks ont été vendus.Par l'intermédiaire du site marchand, c'est le vendeur dwi-digital-cameras qui se chargera de votre commande du Sony WH 1000XM3 vendu à 245,99 euros. Avec 95,9% d'évaluations positives, ce vendeur est très bien noté donc vous n'aurez rien à craindre. De plus, la livraison est gratuite et il faut compter entre 11 et 19 jours pour recevoir votre casque.Ce casque audio Sony WH-1000XM3 est doté de la technologie de réduction de bruit active. Avec ses coussinets isolants et son processeur HD QN1, ce modèle vous dispensera des bruits autour de vous.La batterie du casque peut fonctionner pendant 38 heures et la charge rapide vous permettra de récupérer 5 heures d'autonomie au bout de 10 minutes de charge. Vous pourrez également le connecter avec d'autres appareils (PC, smartphone ou encore tablette) en Bluetooth. Sachez que Google Assistant est aussi compatible avec le casque.Pour en savoir plus sur le casque, on vous invite à consulter notre test consacré au Sony WH 1000XM3