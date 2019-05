🔥 Bon plan : la Nintendo Switch au prix choc de 220,15€ !

Une occasion en or made in UK

Équipé pour jouer

La Nintendo Switch a rarement été aussi abordable depuis son lancement en mars 2017. Pour profiter de ce prix, rien de bien compliqué. Il vous faudra simplement créer un compte eBay UK avec une adresse anglaise si vous n'en avez pas déjà.Une fois le compte créé, vous pouvez mettre votre adresse française (ou belge) pour vous faire livrer. Ensuite plus qu'à entrer le codepour profiter de ce prix exceptionnel de, livraison comprise ! Sachez que le produit est expédié depuis les Pays-Bas et que le délai de livraison annoncé par le revendeur se situe entre 7 et 10 jours ouvrés.La console est livrée avecet une, vous aurez donc tout l'équipement nécessaire pour commencer à jouer.Vous pourrez télécharger gratuitement des jeux free-to-play sur l'eShop. Attention toutefois, certains nécessitent un abonnement au service Nintendo Switch Online. Aussi, vous aurez accès à un large catalogue de titres ainsi que plusieurs démos.Et parce qu'on adore vous faire plaisir avant le week-end, nous avons également trouvé ce bon plan : la manette Nintendo Switch Pro à 51,51€ , si vous cherchez plus d'ergonomie et de précision, pour jouer a des FPS par exemple.À vous de jouer !