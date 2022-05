Le prix des écouteurs Samsung Galaxy Buds2 au plus bas grâce à cette offre

Les Samsung Galaxy Buds 2 sont des écouteurs Bluetooth avec une forme de haricot et des commandes tactiles sur chacune des oreillettes. Ils se relient à votre smartphone Android et peuvent être entièrement paramétré via l'application Android Wear.

Là, vous allez pouvoir vous faire votre profil utilisateur et régler non seulement le niveau d'ANC, mais aussi le type d'écoute, l'égaliseur ou encore personnaliser l'appui long pour les commandes tactiles.

Les écouteurs sont bien entendu équipés d'un micro, d'une part pour l'ANC et d'autre part pour vous permettre de téléphoner en mode mains libres.

L'autonomie varie en fonction de l'activation ou non de l'ANC. Avec vous en avez pour environ 5h d'écoute, comptez 7h sans. Et le boitier fourni vous permet de faire environ 2,5 recharge supplémentaires pour en profiter plus longtemps.