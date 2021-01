L'excellente Samsung Galaxy Tab A 8 pouces disponible à 140€ 🔥

Les modalités en vigueur chez Cdiscount vous faciliteront la vie. Dans un premier temps, il est primordial de savoir que la livraison à domicile sera effectuée gratuitement. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) recevront même leur article plus rapidement. Tout le monde peut aussi profiter du paiement en quatre fois (soit 35,85€ au moment de l'achat puis 35,83€ par échéance). La garantie est valable pendant deux ans.

Pour ce qui est de caractéristiques techniques de cette tablette tactile, elle est pourvue d'un écran 8 pouces avec une définition de 1280 x 800 pixels. Un processeur Qualcomm SDM429 est de la partie avec 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Une carte microSD pourra être utilisée afin d'augmenter l'espace de stockage.

Ce modèle assurera donc une fluidité exemplaire au moment de naviguer sur l'interface et entre les applications. La tablette est idéale pour regarder des vidéos.