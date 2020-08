Moins 260€ sur le PC OMEN by HP sous Ryzen 7 et une RTX 2060 Super

La configuration est belle pour ce PC Omen by HP. Pour 1049,99 € vous aurez accès à un PC doté d’un processeur AMD Ryzen 7 3700X secondé par 8 Go de mémoire RAM DDR4. Il reçoit un disque dur principal avec la technologie SSD d’une capacité de 256 Go et un second disque dur classique de 1 To.

Du côté graphisme, il se voit équipé d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 Super avec 8 Go de mémoire GDDR6 pour vous offrir des performances de haut vol. Elle est compatible DirectX 12 Ultimate et DLSS 2.0.

Le tout est livré dans un beau boitier design avec paroi latérale vitrée et le rétro éclairage intérieur. Windows 10 Plus fait partie de sa dotation.