Soldes 2ème démarque : double promo avec un code sur le clavier Corsair K60 chez Boulanger

Avec cette double promotion, on dispose d'un accessoire définitivement esthétique. L'appareil affiche effectivement un rétroéclairage RGB du plus bel effet, l'ensemble étant porté sur un châssis en aluminium brossé. Un style appréciable, mais qui sera également pratique pour les parties terminant tard le soir.

Chaque touche gagne ainsi en lisibilité. Face à un changement de clavier, cela donne un avantage, les nouvelles habitudes devenant plus faciles à prendre. Cela est en plus facilité par la qualité des switchs, qui sont relativement silencieux et confortables.

En ce qui concerne le design et l'ergonomie, l'ensemble se veut finalement compact. Epaisseur, largeur et profondeur du K60 Pro RGB sont réduites au minimum, afin que l'engin prenne le moins de place possible sur le bureau.