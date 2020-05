French Days : le Xiaomi Redmi Note 8 Pro baisse encore de prix

C'est le géant américain Amazon qui se charge de cette bonne affaire valable pour toute la durée des French Days. Vous aurez donc accès à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois. Pour cela, vous devrez seulement remplir un court formulaire au moment de valider la commande. La garantie de base est valable pendant deux ans mais vous pouvez aussi souscrire à une couverture supplémentaire de deux ans contre 61,06€.

Débutons avec quelques spécificités techniques puisque le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est composé d'un écran 6,53 pouces avec une définition FHD+. En plus de cette dalle bien calibrée, le mobile de la firme chinoise embarque un processeur MediaTek Helio G90T5, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (extensible via microSD allant jusqu'à 256 Go).

Malgré son prix abordable, le Redmi Note 8 Pro est parfaitement taillé pour le gaming. Il vous permettra aussi de naviguer entre les applications et sur son interface sans le moindre ralentissement.