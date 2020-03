Bon plan Samsung : code promo sur le Galaxy S10e

Galaxy S10e : le smartphone de Samsung en promo sur Acheter sur Google

Les points forts du téléphone

On vous invite donc la direction de la plateforme Acheter sur Google où le Galaxy S10e fait l'objet d'une baisse de prix très intéressante.Le smartphone , disponible en trois coloris au choix, est en effet affiché au tarif de 469 euros au lieu de 759 euros, via les vendeurs Boulanger et Darty. La réduction de 290 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 260 euros et d'un rabais supplémentaire de 10% avec le codeCe coupon à cocher lors de l'étape du panier vous donne droit à 30 euros de réduction et est valable jusqu'au vendredi 20 mars 2020 inclus.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons aux points forts du téléphone.Le Samsung Galaxy S10e est doté d'un écran Infinity 5,8" Compact Full HD+ Super Amoled (résolution 2280 x 1080 pixels), d'une capacité de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 3100 mAh et d'un processeur Samsung Exynos.On retrouvera aussi un double capteur photo ultra grand angle 16+10 MP, un lecteur d'empreintes, la connectivité USB Type C, la prise jack 3,5 mm et la certification IP68 pour l'étanchéité.Pour en savoir plus sur le smartphone, n'hésitez pas à aller voir notre article consacré au test du Samsung Galaxy S10e