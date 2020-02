Le smartphone Samsung Galaxy A80 128 Go : 80€ de remise immédiate chez Rue du Commerce

Le smartphone Samsung Galaxy A80 en promotion sur Rue du Commerce

Faites de sublimes photos avec le capteur intégré de 48 MP

Si vous avez raté la précédente offre où le Galaxy A80 était à 350 euros chez Cdiscount , sachez que vous pouvez vous rattraper en vous procurant le smartphone du géant coréen pour un euro de moins sur le site Rue du Commerce.Bon à savoir : le prix du téléphone peut baisser si vous possédez la carte de fidélité Carrefour. Grâce à cette carte, vous avez la possibilité d'utiliser une partie de la cagnotte de votre compte client en saisissant le montant de votre choix lors de l'étape du panier.Concernant la livraison gratuite, les frais de port sont offerts pour 4 types de retrait : retrait en magasin Carrefour, livraison rapide en point relais Pickup, livraison rapide en Relais Colis et livraison express par Chrono Relais. Sorti au printemps 2019 , le Samsung Galaxy A80 intéressera surtout les amateurs de photos puisque le téléphone est équipé d'un capteur de 48 MP et d'une caméra rotative pour des vidéos en haute définition. Plutôt sympa, n'est-ce pas ?!Du côté des autres caractéristiques, le smartphone disponible dans un coloris noir dispose aussi d'un écran infinity Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces (1080 x 2340 pixels), d'une mémoire vive de 8 Go, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 3700 mAh (compatible charge ultra rapide 25W) et du processeur Snapdragon 7150 Octo Core ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android (avec une surcouche Samsung One UI).Pour la connectique, on retrouvera notamment le port USB Type C et le lecteur d'empreintes digitales.