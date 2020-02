Cdiscount a encore frappé ! Le Samsung Galaxy A80 à 349,99€ au lieu de 659,00€

-310 € sur le Samsung Galaxy A80 double sim chez Cdiscount

Des performances élevées dans tous les domaines

Le Galaxy A80 vient donc de subir une baisse de prix tout à fait considérable puisque des 659 € initialement demandés, le site marchand n'en réclame plus que 349 €. En achetant le smartphone Samsung aujourd'hui, vous ferez ainsi une économie de pas moins de 310 € ! Comme toujours chez Cdiscount, vous pouvez régler vos achats en quatre fois moyennant quelques frais supplémentaires (pour cette commande vous en aurez pour environ 8 €). Si vous êtes pressé de recevoir votre nouveau téléphone, choisissez le service de livraison rapide.Le Samsung Galaxy A80 double sim 128 Go possède un écran bord à bord Super AMOLED d'une belle taille de 6,7 pouces. Celui-ci affiche une résolution de 2400 x 1080 pixels en Full HD+. Sous le capot, son processeur à 8 cœurs et ses 8 Go de RAM vous garantissent une rapidité d'exécution exemplaire. C'est donc un smartphone qui supporte très bien les jeux, avis aux amateurs !La partie photo est elle aussi au rendez-vous côté performances, puisque le Galaxy A80 est équipé d'un triple objectif arrière de 48 mégapixels pour le principal et de 8 mégapixels pour l'ultra grand angle. Nul doute que le Galaxy A80 vous offrira de magnifiques clichés. La partie vidéo est également d'une très bonne qualité et vous permettra de réaliser des films stables, même en mouvement.Du côté de l'autonomie, le smartphone est doté d'une batterie de 3700 mAh, un bon score qui vous permettra de tenir facilement une journée complète.C'est dans sa très jolie couleur argent que le Samsung Galaxy A80 double sim 128 Go est disponible à ce prix sur Cdiscount.