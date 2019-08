🔥 Smartphone OnePlus 7 256 Go à 407€ au lieu de 609€ chez Gearbest

Une grosse promo pour un beau smartphone

OnePlus 7 en promo

C'est grâce au site Gearbest que nous découvrons cette bonne affaire à destination du mobile fabriqué par la marque chinoise. La livraison à domicile est gratuite pour la France et comptez entre 12 et 25 jours pour recevoir votre commande. Pour bénéficier de ce tarif très avantageux, vous devrez utiliser le code que nous allons vous fournir. Ce dernier doit être tapé au moment de valider votre achat afin que la réduction puisse s'appliquer :Évoquons à présent les caractéristiques du. Il est équipé d'un écran AMOLED avec une diagonale de 6.41 pouces ainsi que d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Le processeur embarqué est un Qualcomm Snapdragon 855 accompagné par 8 Go de RAM et d'une mémoire interne de 256 Go. Avec une telle configuration, le smartphone offre une fluidité constante lors de la navigation sur son interface OxygenOS. Il peut aussi faire tourner la plupart des jeux sans jamais ralentir et sa gestion de la mémoire vive comme de la chaleur est impeccable. Dans ce domaine, le OnePlus 7 ne vous décevra pas.Au dos du mobile, un double capteur photo 48 mégapixels + 5 mégapixels est de la partie. Vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K. En frontal, la capteur 16 mégapixels vous servira à capturer de superbes selfies. Avec sa batterie 3700 mAh, le smartphone tiendra sur la longueur et vous aurez la possibilité de le recharger rapidement grâce à la technologie Fast Charge (5V 4A). Comptez une petit demi-heure pour récupérer jusqu'à 50% d'autonomie. À ce niveau, c'est du solide également !Le7 est un smartphone complet. Il offre des performances convaincantes, une très bonne autonomie et ce modèle est magnifié par un design aguicheur grâce à sa couleur rouge vraiment agréable à l'œil. À un tel prix, il faudrait être fou pour passer à côté ! Len'a rien à envier aux meilleurs hauts de gamme du moment.