Bon plan CleanMyMac : les licences définitives à prix cassé

CleanMyMac est un logiciel bien connu des utilisateurs Mac les plus anciens. L'application permet en quelques clics seulement de nettoyer en profondeur son ordinateur et d'y supprimer les caches qui peuvent souvent prendre plusieurs Go de données et qui pourtant ne servent pas à grand chose après un certain temps.

CleanMyMac va plus loin en vous permettant de supprimer les fichiers de traduction de chacune de vos applications. Vous ne pouvez garder que le français et l'anglais et supprimer toutes les autres langues pour gagner un peu de place supplémentaire. Il supprime également le contenu de votre corbeille et en vous indiquant les fichiers les plus lourds et les moins utilisés afin de poursuivre votre ménage de printemps.

Pour ce faire, il ne vous suffira que d'un seul clic pour lancer une analyse intelligente de votre Mac et supprimer tous ses fichiers mais aussi pour lancer des scripts de maintenance, des tâches qui vous permettront de gagner de la mémoire vive ou de supprimer ces applications qui se lancent dès le démarrage de la session alors que vous n'avez rien demandé.