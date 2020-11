Banque en ligne : jusqu'à 130€ de prime chez Boursorama à l'occasion du Single Day

Boursorama Banque est l'une des banques les plus populaires et préférées des français. Contrairement à certains de ses concurrents, aux options limitées, l'entreprise française vous propose un grand nombre de solutions pour mieux gérer votre argent et même épargner sans subir la lourdeur d'un établissement traditionnel.

Le premier avantage, et non des moindres, est de disposer d'une carte bancaire entièrement gratuite. Boursorama Banque ne vous prélèvera aucun frais de gestion de comptes et vous permettra de gagner un petit pécule non négligeable à la fin de l'année par rapport à votre banque classique.

Le service vous propose également une application mobile très complète qui vous permet de réaliser l'intégralité des vos opérations sans bouger de chez vous. Vous pouvez y réaliser tous vos virements, mais aussi gérer vos solutions d'épargne en quelques minutes depuis votre smartphone. Au besoin des conseillers sont à votre écoute par téléphone afin de vous fournir une assistance personnalisée.