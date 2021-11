Pour son Black Friday, Amazon fait chuter le prix de la console Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe

Sortie en 2019, la deuxième version de la Nintendo Switch n'est plus tellement à présenter.

Hormis la console de jeu, on retrouvera une paire de manettes Joy-Con néon rouge et bleu, un support Joy-Con, une station d'accueil Nintendo Switch, un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch et une paire de dragonnes Joy-Con.

Et pour rappel, la Nintendo Switch est équipée d'un écran LCD tactile de 6,2 pouces avec une résolution 1280 x 720 pixels et d'un espace de stockage de 32 Go extensible par carte microSD (non fournie). La technologie sans fil Bluetooth et la norme Wifi 802.11 ax sont également de la partie.