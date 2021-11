FIFA 22 sur Switch est déjà en promo pour le Black Friday !

Dans cette édition essentielle sur Switch, le joueur ou la joueuse tentera de remporter tous les trophées avec son équipe préférée issue des plus grands championnats européens, tout en profitant des maillots et des effectifs mis à jour.

L'éditeur EA Sports propose de jouer dans les stades les plus connus dont quelques nouveaux pour l'édition 2022 du jeu vidéo et surtout de disputer les plus grandes compétitions européennes comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa.