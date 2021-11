Un pack Nintendo Switch Néon Mario Kart 8 Deluxe complet à prix choc pour le Black Friday

Dans ce pack vous retrouverez donc la Nintendo Switch, la dernière génération de machines de jeu conçue par l'éditeur nippon. Cette console vous donne accès à toutes les licences phares de l'entreprise, chéries des fans, pour des milliers d'heures de divertissement.

Vous pouvez brancher la console sur votre TV ou jouer en mobilité grâce à l'écran LED inclus sur la console. Les manettes appelées JoyCon sont modulables et permettent de jouer seul ou avec un ami sans avoir à acheter le moindre accessoire. Un pied au dos de la Nintendo Switch vous permet même de la poser pour jouer entre amis partout où vous vous trouvez.

Mario Kart Deluxe 8 est quant à lui la dernière version en date du jeu de course de Nintendo. Mario, Luigi, Yoshi ou encore Wario font partie des dizaines de personnages à sélectionner pour affronter vos amis en direct chez vous ou en ligne. Les développeurs ont imaginé des circuits plus retors les uns que les autres et il vous faudra croiser les doigts pour obtenir les bons bonus au bon moment afin de passer en pôle position.

Ce pack inclut enfin deux volants qui vous permettent d'y placer les JoyCon et de profiter des capteurs gyroscopiques des manettes pour jouer comme si vous pilotiez réellement votre kart. On se prend vite au jeu, même si comme d'habitude une carapace rouge peut changer totalement l'ordre d'arrivée de la course de façon délicieusement injuste.