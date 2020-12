Offrez vous ces écouteurs sans fils Razer Hammerhead à -50% pour le Cyber Monday Amazon

Razer se lance à son tour sur le secteur ultra-dynamique des écouteurs true wireless, ces accessoires sans aucun fil pour les relier. Depuis quelques années ces écouteurs sont devenus les plus demandés au monde grâce à leur facilité d'emploi. On les sort de leur boite, on les met dans les oreilles et c'est parti pour plusieurs heures de musique.

La marque propose avec les Hammerhead des écouteurs très petits et légers qui se placent facilement dans l'oreille. Sur l'écouteur vous retrouverez un bouton tactile qui vous permet de changer de morceau, d'augmenter ou de baisser le volume mais aussi d'appeler l'assistant vocal de votre choix. Les écouteurs sont également résistants à l'eau, pour pouvoir marcher ou courir sous la pluie sans risquer de les endommager.

Le son a été étudié par la marque pour proposer un rendu équilibré quelque soit le genre musical écouté. Razer a mis en avant les aigus et les mediums, pour une bonne restitution des voix et des instruments et des graves présents uniquement lorsque cela est nécessaire et sans noyer le signal sonore sous les basses.