La montre connectée Huawei Watch GT Active en promo sur Amazon pour Noël

La Huawei Watch GT Active est une montre connectée qui dispose notamment d'une mesure continue de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle prend en charge la fréquence cardiaque au repos, la fréquence cardiaque simple et continue, et d'autres fonctions de mesure.



Des fonctionnalités telles que l'accéléromètre, la boussole ou le capteur de fréquence cardiaque accompagneront les sessions de marche, la course à pied, la natation ou encore l'escalade.



En ce qui concerne les caractéristiques de la montre, elle est équipée d'un écran couleur OLED de 1,39 pouce (avec une résolution de 454 x 454px, 326ppi). Résistante à l'eau et à la sueur grâce à la norme IPX5, la Huawei Watch GT Active dispose d'une batterie de 120 mAh lui permettant d'être autonome pendant 2 semaines en moyenne. L'autonomie dépend bien sûr de l'utilisation.