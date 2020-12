Nouvelle baisse de prix sur le Huawei Mate 30 Pro pour le Black Friday chez Amazon

Sorti en fin d'année dernière, le Mate 30 Pro, du constructeur chinois Huawei, ne manque pas d'atouts. C'est tout d'abord au niveau des performances qu'il impressionne. Sa configuration haut de gamme, avec notamment un processeur Kirin 990 octo-core et 8 Go de RAM, lui offre une puissance rarement atteinte. Il pourra donc faire tourner tous les jeux et applications sans aucun problème. À l'exception, rappelons-le, de la suite logicielle de Google, bannie des smartphones de la marque chinoise.

Le Huawei Mate 30 Pro s'avère également bluffant au sujet de la photographie. Avec son quadruple module photo/vidéo à l'arrière, dont un capteur ultra grand-angle de 40 MP, il pourra prendre des clichés d'une qualité ébouriffante. Même les selfies seront soignés, grâce à un appareil photo de 32 MP, situé sur la face avant du téléphone.

Enfin, notons que le smartphone est doté d'un large écran OLED de 6,53 pouces, affichant une définition de 2400 x 1179 pixels, pour des images détaillées. Et qu'il bénéficie d'une autonomie solide, grâce à sa batterie de 4 500 mAh.