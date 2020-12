La manette Xbox Series bleue baisse de prix sur Amazon pour le Black Friday

Cette manette de Microsoft est compatible sur les consoles Xbox One et Xbox Series X/S, sur PC, sur les appareils Android et bientôt sur les appareils Apple.

Du côté de ses autres points forts, la manette affiche des dimensions de 178 x 177 x 72 mm et a un poids de 540 grammes. On retrouvera également la technologie Xbox sans fil et Bluetooth, une prise casque 3,5 mm, la personnalisation des boutons avec l'application Xbox Accessories, une nouvelle croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et enfin, un bouton de partage dédié.