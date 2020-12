Black Friday : chute de prix sur le nouvel Apple iPad Pro 11 pouces chez Amazon

Amazon est toujours au premier rang en ce qui concerne les bonnes affaires dans une période comme le Black Friday 2020. La livraison gratuite à domicile est toujours assurée par le site américain ou vous pouvez sélectionner un point retrait à proximité de votre domicile. Le paiement en quatre fois sans frais (220€ par échéance) est également d'actualité. La garantie de base est valable pendant deux ans et l'assurance AppleCare+ pour iPad Pro (2 ans) est à 139€.

Ainsi, l'iPad Pro que nous avons sous les yeux est équipé d'un écran Liquid Retina de 11 pouces doté de plusieurs technologies comme True Tone et ProMotion pour améliorer la qualité d'image sur tous les types de contenu. Un processeur A12Z Bionic est de la partie avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go.

Les performances sont dignes de certains PC et vous permettront de travailler ou même de jouer dans d'excellentes conditions. Les titres gourmands en ressources téléchargeables sur l'App Store tourneront sans la moindre difficulté.