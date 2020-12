Un pack Nintendo Switch Lite Animal Crossing: New Horizons à prix spécial Black Friday

Nous sommes chez Amazon pour ce bon plan dans le cadre du Black Friday. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne s'occupe toujours de livrer ses clients gratuitement à domicile. Le paiement en quatre fois est également possible et vous permettra de régler un montant de 56,23€ par échéance. La garantie est valable pendant deux ans et une extension est proposée à 8,19€ pour un an ou 11,59€ pour deux ans supplémentaires.

Le pack renferme donc une console Nintendo Switch Lite turquoise. Précisons que le coloris corail (ou rose) est vendu au même prix à cette adresse. Cette console est uniquement faite pour jouer en mode portable sur son écran 6,2 pouces. Elle ne peut donc pas fonctionner sur un téléviseur comme le modèle de base. Certaines fonctionnalités ont aussi été abandonnées comme les Joy-Con détachables et les vibrations HD.

Cependant, cela en fait une machine plus fine et petite afin de la transporter facilement. Les plus jeunes y trouveront largement leur compte.