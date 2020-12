Le tapis de souris XL HyperX est bradé sur Amazon pour le Black Friday

Une fois de plus, c'est Amazon qui assure l'hébergement de cette promotion spéciale durant le Black Friday 2020. La livraison à domicile est offerte à partir de 25€ d'achat et sur la première commande d'un compte, elle est facturée à seulement un centime symbolique en France métropolitaine comme en Belgique. La garantie est valable pendant deux ans est l'extension d'un an est à 2,89€ ou à 3,19€ pour deux ans.

Ce tapis de souris HyperX se décline en quatre tailles distinctes. Pour cette bonne affaire, nous allons nous attarder sur la version XL. Sa dimension équivaut à 90 cm x 42 cm. Sa surface est très agréable à parcourir grâce à ses bordures anti-effilochage avec surpiqures invisibles. De son côté, le tissu haute densité le rend lisse et sa finesse permet un suivi impeccable pour le capteur de votre souris.

Ce modèle est donc idéal pour jouer en offrant un maximum de réactivité à chaque geste.