Black Week Amazon : le tout nouveau Huawei MateBook X Pro à prix cassé

Le MateBook X Pro 2020 de Huawei disponible dans un modèle Space Grey est un PC portable équipé d'un écran tactile Fullview de 13,9 pouces (résolution 3K, taux d'occupation de 91%), d'un processeur Intel i5-10210U, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et d'une carte graphique NVIDIA GeForce MX250 ; le tout tournant sous le système d'exploitation Windows 10 Home.

Grâce à sa batterie de 56 Wh, l'ordinateur vous permet d'en profiter pendant une bonne partie de la journée (11 heures de navigation Web, 13 heures de lecture vidéo). Vous avez également la possibilité de disposer d'une connexion ultra rapide grâce aux dernières technologies Wi-Fi ainsi qu'au Bluetooth 5.0.

Le MateBook X Pro est aussi doté du Huawei Share Collaboration qui permet de poser un smartphone Huawei sur l'autocollant NFC du PC. L'écran du téléphone apparait alors à l'écran de l'ordinateur.