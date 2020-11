Idée cadeau de Noël : cette montre connectée Withings en promo sur Amazon

Withings a pis une voie différente de celle de ses concurrents. Plutôt que de proposer un écran sur le poignet, le constructeur français privilégie un design proche des montres analogiques. On retrouve un cadran traditionnelles et des aiguilles pour donner l'heure. Seul un petit écran en haut du cadran permet d'afficher des informations supplémentaires comme le nombre de pas réalisé au quotidien ou le nombre de calories dépensées.

La Withings Steel HR est un appareil très utile, notamment en ces temps de confinement, pour conserver une activité physique et se motiver à bouger plus au quotidien. Elle vous incite à vous lever régulièrement et à faire quelques pas à intervalles réguliers mais vous donne également de nombreuses informations sur votre état de santé, notamment votre fréquence cardiaque avec un capteur placé sous la montre et analysant vos pulsations en temps réel. La montre connectée peut également analyser votre sommeil pour vous donner des indications sur la qualité de votre repos.