Meilleur prix jamais vu pour le Magic Trackpad 2 d'Apple sur Amazon 🔥

Pourquoi utiliser une souris quand on peut faire l'acquisition d'un Magic Trackpad 2? Apple propose en plus de son dispositif de pointage traditionnel un trackpad version XXL pour les Mac de bureau.

L'accessoire est d'une taille très large pour naviguer avec aisance et fluidité dans l'interface de macOS. De plus la surface est entièrement tactile et gère le multitouch. Car le système d'exploitation d'Apple utilise de nombreuses commandes tactiles pour naviguer d'une application à l'autre, ou revenir à la page précédente dans votre navigateur.

Ces gestes sont accessibles sur votre Mac de bureau, de la même manière que sur un portable. En effet la souris offre une surface tactile trop contenue pour être utilisée convenablement. Avec le Magic Trackpad, vous obtenez un confort sans précédent dans votre navigation et pouvez profiter de votre ordinateur de la meilleure des manières, pour être plus rapide dans vos tâches et plus productif.