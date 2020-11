Maison connectée : Amazon Echo 4e gen + 1 ampoule Philips Hue en promo

Amazon se tient prête pour le fameux vendredi noir puisqu'elle propose déjà un nouveau prix très intéressant sur le pack Amazon Echo de 4e génération incluant une ampoule connectée Hue signée Philips.

L'ensemble est ainsi vendu pour seulement 69,99 euros au lieu de 99,99 euros habituellement, ce qui correspond à une généreuse baisse de prix de 30 %, soit 30 euros économisés. Victime de son succès, l'enceinte connectée n'est actuellement plus en stock dans les entrepôts Amazon, mais elle reviendra dès le 2 décembre. Néanmoins, pour profiter de la promotion en cours et être certain de pouvoir vous procurer un exemplaire, vous pouvez réserver votre pack Amazon Echo en le commandant sur le site dès aujourd'hui. Notez que la livraison est gratuite si vous résidez en France métropolitaine.

L'appareil affiche un look sphérique moderne et chaleureux qui trouvera facilement sa place au sein de votre logement. La promotion concerne sa sobre et élégante version bleu-gris.