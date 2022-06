La manette Xbox Elite Series 2 est à moins de 130€ !

Ainsi, la manette Xbox Elite Series 2 fonctionne sur toutes les consoles Xbox actuellement sur marché mais aussi sur les PC Windows et la plupart des appareils mobiles (iOS, Android). Vous pourrez passer par une connexion en Bluetooth ou bien utiliser un câble USB-C fourni dans ce pack. Bref, une fois la première configuration effectuée, vous allez pouvoir profiter des nombreuses fonctionnalités que Microsoft a choisi d'introduire dans ce périphérique.

Déjà, on notera la présence de sticks, d'une croix directionnelle et de palettes interchangeables. Vous serez ainsi libre de choisir parmi la trentaine de configurations différentes pour jouer comme un pro ! De plus, l'application Xbox Accessories donne accès à des options de personnalisation supplémentaires. Ainsi, l'expérience de jeu pourra être entièrement customisée grâce à cette manette.

Enfin, la Xbox Elite Series 2 bénéficie d'une finition exemplaire et d'un grip d'excellente facture sur les poignets. On fait difficilement mieux en matière d'ergonomie. À cela vient s'ajouter une autonomie renversante qui avoisinera la quarantaine d'heures. Cette manette encaissera sans aucun problème les plus longues parties.