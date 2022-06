Fête des Pères : voici le TOP 5 des MEGA promos Amazon

Le troisième produit de notre sélection est un appareil estival par excellence : l'enceinte connectée nomade et étanche JBL GO 3. Ce petit appareil de 87,5 x 75 x 41,3 mm pour seulement 209 grammes est équipé d'une anse afin de pouvoir être accroché à un mousqueton et emmené partout.

Elle se connecte en Bluetooth à votre smartphone ou autre afin de diffuser le son de vos contenus multimédia avec une puissance de 4,2 Watts RMS. Son autonomie est de 5h au total et qui dit appareil nomade dit résistance aux éléments.

Pour ça la JBL GO 3 est certifiée IP67 et résiste donc à la poussière et également (surtout même) à l'eau. Elle peut supporter une immersion de 30 minutes maximum dans 1 mètre de profondeur. Donc aucun souci pour l'avoir au bord de la piscine. La JBL GO 3 passe à 29,90€ au lieu de 39,99€.