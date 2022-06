Économisez une très belle somme sur la souris gamer Logitech G Pro X Superlight

La souris présentée ici est un modèle Logitech sans-fil. Elle se connecte à votre PC avec un capteur USB 2,4GHz afin d'éliminer toute forme de latence lorsque vous jouez. Ou, et c'est tout aussi bien, vous pouvez la relier en filaire sur votre PC.

Simple et ergonomique, elle dispose de 5 boutons programmables en passant par le logiciel G Hub. Son look ambidextre permet aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers d'en profiter. Elle est équipée d'un capteur optique Hero 25K avec une sensibilité pouvant être réglée entre 100 et 25 400 ppp.

Le câble USB permet également de la recharger, même si vous pouvez aussi le faire en sans-fil avec la technologie PowerPlay. Mais sachez que vous en avez pour un bout de temps avant de la brancher puisqu'elle dispose d'une autonomie de 70h au total.