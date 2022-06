Juste avant les vacances, la liseuse Kindle est à prix choc !

La Kindle Paperwhite est donc une liseuse électronique. Il s'agit d'une petite tablette tactile avec un écran de 6,8" dont vous pouvez régler le rétroéclairage en fonction de la luminosité ambiante. Sur ce modèle il est même possible d'avoir une lumière chaude afin de moins fatiguer les yeux.

Elle est dotée de 8 Go de mémoire, ce qui peut sembler peu mais qui, à l'échelle d'un livre électronique, est immense. Vous pouvez y mettre environ 6000 livres de 500 pages à l'intérieur. Par contre si vous lisez des BD ou des mangas, sachez que les images prennent plus de place et que le périphérique se remplit plus vite.

Connectée en WiFi, elle permet de faire vos achats en ligne. Mais vous pouvez tout aussi bien les faire sur Amazon depuis n'importe quel autre périphérique. Une fois achetés, les ebooks vont se synchroniser avec la Kindle dès qu'elle se connectera.

Et si ça vous intéresse sachez qu'il y a une offre d'abonnement à 9,99€ par mois qui permet de lire en illimité pas moins de 35 000 ouvrages en français.