Amazon brade l'excellent écran Samsung Odyssey G7 avant les French Days

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc au très réputé écran Samsung Odyssey, modèle G7. Celui-ci affiche une dalle incurvée 1000R VA LCD à rétroéclairage LED de 27d" WQHD (2 560 x 1 440) et promet une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz et un temps de réponse jusqu'à 1 ms. Elle dispose également d'un rapport de contraste 2500:1 et une luminosité 350 cd/m². Il supporte également le HDR10. L'Odyssey G7 promet ainsi une immersion hors du commun dans vos sessions de jeu.

Outre cela, il est possible de paramétrer son expérience avec divers modes comme Cinéma, FPS, RPG ou encore RTS, pour coller à différents usages et styles de jeu. L'écran comprend par ailleurs de nombreuses fonctionnalités comme un égaliseur des sombres, un mode pour limiter la fatigue oculaire, ou encore le support d'AMD FreeSync Premium, afin d'assurer un confort d'utilisation optimal.

Côté connectique, le Samsung Odyssey G7 se montre également particulièrement bien équipé, avec deux DisplayPort 1.2, une prise HDMI, un port USB 2.0 et un port USB 3.0. Côté consommation, il devrait nécessiter en moyenne 40W en mode marche, pour une consommation s'élevant à 59W à plein puissance, et 0,5W en mode hors-tension et veille.

Tout ceci est engoncé dans un écrin noir au design aussi classe que futuriste. Il se montre également particulièrement ergonomique, puisqu'il est possible d'incliner l'écran horizontalement et verticalement. Il peut notamment être placé en position verticale, ce qui devrait en faire un produit idéal pour un usage professionnel.