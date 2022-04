Amazon brade le prix de l'excellent Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Malgré son prix extrêmement attractif, le Redmi Note 11 Pro dispose de caractéristiques techniques dignes des meilleurs smartphones haut de gamme. On y retrouve par exemple un écran AMOLED avec une diagonale de 6,67 pouces et doté d'une résolution de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. La dalle est très réactive et le téléphone dans son ensemble l'est tout autant. C'est notamment grâce au processeur Snapdragon 695 5G épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Les performances sont véritablement convaincantes sur le multitâche comme en jeu. Vous ne serez pas déçu !