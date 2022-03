Amazon fait chuter le prix de ce pack clavier souris sans fil Microsoft

Ce qu'on aime dans les accessoires Logitech Wireless Desktop Comfort c'est leur simplicité d'utilisation. La souris, par exemple, est composée de trois boutons : clic gauche, clic droit et molette. Pas de fioriture, elle fait ce pour quoi elle est conçue. Il en va de même pour le clavier qui se paye quand même le luxe d'avoir des touches multimédia ainsi que quelques raccourcis paramétrables qui sont les bienvenues.

Le clavier et la souris fonctionnent avec des piles. Comptez environ 15 mois d'autonomie pour le clavier et 8 mois pour les piles. Le clavier est également doté d'un repose poignet qui fait que son usage est des plus confortables. D'où le nom du pack d'ailleurs. On aime beaucoup son côté compact, malgré la présence forte utile du pavé numérique. Donc si vous cherchez quelque chose de simple, sobre et en promotion c'est sur Amazon que ça se passe.