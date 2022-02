Bon plan Amazon : l'Apple Watch Series 7 chute à moins de 400€

L'Apple Watch Series 7 fait partie des beaux succès d'Apple en termes de montre connectée. Et pour cause, cette montre vous propose tout d'abord un grand écran Retina OLED 41 mm, 20% plus grand et 40% plus fin que sur les Series 6 ! Autant dire que les innovations dans ce domaine sont nombreuses, et vous permettent de mieux contrôler encore votre montre tactile.