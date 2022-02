Ce casque gamer SteelSeries profite d'une belle promo sur Amazon

Le casque audio dispose d'un câble amovible qui vous permettra de le relier à vos appareils. Aussi, les consoles PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch sont compatibles en plus des ordinateurs. Le son délivré par les enceintes est des plus détaillés mais fait aussi preuve d'un équilibre parfait. On notera même la présence d'un microphone bidirectionnel capable d'éliminer les bruits de fond. Il est idéal pour discuter avec des amis pendant une partie.